وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.11 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 76.99 دولار.

وتراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6 بالمئة، فيما خسر خام غرب تكساس واحدا بالمئة.

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر عقده يوم الأحد، إذ قالت مصادر لرويترز إن تحالف أوبك+ يعمل على صياغة اتفاق معقد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع في مارس إلى أعلى مستوى هذا العام، في حين انخفض إنتاج منتجات الوقود، وهو مؤشر للطلب، 0.4 بالمئة إلى 19.9 مليون برميل يوميا.

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

وكان الخامان القياسيان يتجهان نحو أكبر انخفاض شهري لهما منذ ديسمبر بعد انخفاضهما في الجلسة السابقة بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.