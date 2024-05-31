ويمثل هذا الرقم 89.5 بالمئة من مستوى نفس الشهر من عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

ومن حيث عدد السياح، احتلت الصين المرتبة الأولى بـ 411 ألفا، وتليها اليابان بـ 229 ألفا، والولايات المتحدة بـ 123 ألفا، وتايوان بـ 118 ألفا، وفيتنام 53 ألفا.

وسجلت الولايات المتحدة وتايوان زيادة قدرها 19.7 بالمئة و4 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 على التوالي.

ووصل عدد السياح من الصين واليابان إلى 83 بالمئة و79 بالمئة من مستوى نفس الشهر من عام 2019 على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد في الفترة من يناير إلى أبريل 4.87 ملايين سائح بزيادة 86.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، ومثل 88.8 بالمئة من العدد في نفس الفترة من عام 2019.

وجاءت الصين في المركز الأول بـ 1.43 مليون خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وتليها اليابان بـ 900 ألف، وتايوان بـ 420 ألفا، والولايات المتحدة بـ 370 ألفا، وفيتنام 160 ألفا.

ومن جانبه، وصل عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج إلى 2.11 مليون في أبريل بزيادة 41 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وهو 94 بالمئة من نفس الفترة من عام 2019.

وسجل إجمالي عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 9.54 ملايين ليمثل 94 بالمئة من نفس الفترة من عام 2019.