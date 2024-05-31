وقال الاتحاد إنه حسب بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر أبريل 2024 فإن عامل الحمولة استقر عند 82.4 بالمئة في شهر أبريل الماضي مسجلا زيادة بواقع 1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر أبريل لعام 2023.

وقال ويلي والش، المدير العام لـ "إياتا": "حقق الطلب على السفر الجوي نمواً مستمراً منذ 36 شهراً.. ومع بدء ذروة موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من العالم نحن متفائلون بتسجيل أداء قوي مع تقديم شركات الطيران باقة واسعة من خيارات السفر المتنوعة".

وأضاف والش أن هذه النتائج حافز قوي للقطاع وتأتي بالتزامن مع توافد أعضاء الاتحاد لحضور الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي الأسبوع المقبل.. وتؤكد القدرات الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الطيران، وقدرته على تعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي، بينما حافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على موقعها في الصدارة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 32.1 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر، وتجاوزت مسارات السفر الدولية من أوروبا المستويات المسجلة قبل الجائحة إلى جميع المناطق باستثناء أفريقيا، فيما حققت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وحققت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر.. بينما ارتفعت السعة بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي في حين سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 15.5 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر.