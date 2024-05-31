وذكر تقرير نشرته صحفية "إندبندنت" البريطانية، أن محرك البحث الأكبر في العالم لا يزال يعمل كالمعتاد في خدمات البحث العامة.

كما يبدو أن الخدمات الأخرى المتاحة على موقع "غوغل" لم تتأثر، ولكن عندما نقر الباحثون على علامة التبويب "الأخبار"، التي تقدم تحديثات إخبارية حول موضوع أو مصطلح معين، لم تظهر أي نتائج، بحسب التقرير.

كما لم تظهر صفحة الأخبار المخصصة من "غوغل" أي نتائج أو تحديثات.

وبدلاً من ذلك، شاهد الزائرون جملة: "لقد حدث خطأ ما. "حاول مرة أخرى".

وشهد موقع التتبع الشهير "Down Detector" ارتفاعًا كبيرًا في التقارير، الجمعة، مع الإبلاغ عن المشكلة في جميع أنحاء العالم، إذ يعتمد أغلب مستخدمي الإنترنت على خدمات البحث المقدمة من "غوغل".