وقال يحيى الواثق بالله رئيس الجهاز إن العلاقات الاقتصادية أحد أبرز ركائز العلاقات المصرية - الإماراتية موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بحجم تجارة بينية يصل لنحو 4 مليارات دولار.

وأضاف أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية مع الدول العربية بنسبة 7 بالمئة من إجماليها مؤكدا أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أسهمت في زيادة التعاون فى المجالات المختلفة خاصة على المستويات الاقتصادية.

وأشار يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات بلغت نحو 202 مليار دولار فى مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال عام 2023، منوها إلى أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية والملابس الجاهزة والفواكه والخضروات.

فيما تتضمن أهم واردات مصر من الإمارات الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.

وأشار الواثق بالله إلى أن مايو 2022 كان قد شهد الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتي انضمت مملكة البحرين إليها لاحقاً، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون مع تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.

وأوضح الواثق بالله أن مصر والإمارات والأردن والبحرين وقعت أيضا 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وذلك في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة " في فبراير 2023 بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال الواثق بالله إن اللقاءات المتواصلة بين المسئولين في الإمارات ومصر عززت من أطر التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية المختلفة موضحا أن الإمارات كانت فى مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بطاقة 10 غيغاواط في مصر والتي ستوفر تكاليف الغاز الطبيعي إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.

وأشار يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية فى الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة فى عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة الى قطاعات الطاقة.