وأفادت أنباء بثها تلفزيون الصين المركزي، بأن الرئيس شي جينبينغ أجرى محادثات مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتفقا خلالها على رفع مستوى العلاقات فيما يمثل مرحلة جديدة من التعاون.

و خلال اللقاء، تم استعراض مختلف جوانب علاقات الصداقة الوطيدة وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف الجوانب الحيوية وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية، إلى جانب بحث عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

و أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الاستراتيجية الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية وحرصها على دفع هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد بالدور الحيوي والمؤثر التي تضطلع به الصين على الصعيد العالمي وجهودها في تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع الدول العربية وبالاهتمام الذي توليه لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم جهود التنمية والازدهار.

وافتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ " منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، معربا عن إحساسه العميق بالألفة" مع الدول العربية، بهدف تعميق العلاقات مع المنطقة.

وقال شي في كلمته، الخميس: "كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة"، مضيفا أن "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".

وأضاف شي أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق"، وفق ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وأكد الرئيس الصيني أن "الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات".