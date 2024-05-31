وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1964.

جاء هذا الاتفاق على هامش زيارة مجموعة من القادة العرب إلى بكين هذا الأسبوع، حيث شاركوا في افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وخلال السنوات الأخيرة، سعت الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة منافسا، إلى تعزيز علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الشرق الأوسط الذي يقع جزء كبير منه تقليديا تحت النفوذ الأميركي.

وتعطي تونس أهمية كبيرة لسوق السياحة الصينية، لذلك بداية من أواخر سنة 2023 أعفت السياح الصينيين من تأشيرة الدخول إليها، كما نعمل على تطوير المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية في المواقع السياحية، حتى يجد السائح الصيني الدليل الذي يتحدث لغته ويعرف ثقافته.