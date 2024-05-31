وبحسب بيان سابق للهيئة، فإن "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" اشترطت في عرضها المقدم للرقابة المالية أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15 بالمئة من أسهم "السويدي إليكتريك" التي تعد أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، فإن عائلة السويدي تمتلك نحو 68.1 بالمئة من أسهم "السويدي إليكتريك"، والباقي أسهم حرة متداولة في البورصة المصرية.

وذكر بيان الهيئة العامة للرقابة المنشور، على موقع البورصة المصرية أن الهيئة ألزمت شركة "إليكترا إنفستمنت" بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ الموافقة، يوم الخميس، على أن يكون عرض الشراء من خلال فتح سوق الصفقات الخاصة الـ" OPR" لمدة 20 يوما، مع الالتزام بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.

وأضافت الهيئة أنه "سيتم شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالدولار الأميركي بما يعادل 1.05 دولار وفقاً لسعر الصرف في تاريخ أول يوم فتح سوق "OPR".

وبحسب بيان منفصل لهيئة الرقابة المالية، فقد ألزمت الهيئة شركة السويدي إليكتريك، بإصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة في مدى جدوى العرض ونتائجه فيما يخص استمرارية القيد لأسهم الشركة بالبورصة المصرية من عدمه بعد تنفيذ الاستحواذ، وكذلك أهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء.

كما ألزمت الشركة أيضا بتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير بدراسة القيمة العادلة للسهم، والإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام.

وبحسب إعلان عرض الشراء، فإن شركة "إليكترا إنفستمنت"، مملوكة بالكامل لشركة "تو بوينت زيرو"، وستقوم بتمويل الصفقة من مواردها الذاتية.