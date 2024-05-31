ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات كل من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسهيل فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وحسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى الصين.

فيما وقعها من الجانب الصيني المسؤولون المعنيون.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما يأتي:

- مذكرة تفاهم بشأن الصياغة المشتركة لخطة التعاون في بناء الحزام والطريق.

- مذكرة تفاهم بشأن تأسيس اللجنة العليا للتعاون الاستثماري.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مجلس الإمارات للإعلام، والإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون في الصين.

- مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للإعلام، ومجموعة الصين للإعلام.

- اتفاقية للتعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الاعتراف بشهادات كفاءة البحارة.

- اتفاقية تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الصناعات والتكنولوجيا.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية.

- مذكرة تفاهم في مجال تنمية قطاع السياحة.

- مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة عمل الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في مجال التنمية الخضراء.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التسامح والتعايش.

- بروتوكول بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن متطلبات الحجر الصحي والشروط الصحية "للأحياء المائية ذات الأصل الحيواني الصالحة للاستهلاك الأدمي"، المصدرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية.

- مذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في القطاع الثقافي بين وزارة الثقافة بدولة الإمارات، ووزارة الثقافة والسياحة في الصين.

- مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعليم اللغة الصينية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء.