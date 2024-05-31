انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) – وهو مقياس رئيسي لإنتاج المصانع – إلى 49.5 الشهر الماضي، من 50.4 في أبريل، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

وكانت القراءة أيضًا أقل من توقعات بلومبرغ عند 50.5، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انكماش في النشاط، بينما تشير أي قراءة أعلى إلى النمو.

وكانت المرة الأخيرة التي جاء فيها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل من 50 في فبراير.

وقال تشاو تشينغهي، الخبير في مكتب الإحصاء الوطني، إن نشاط التصنيع تأثر "بعدم كفاية الطلب الفعال".

كان قطاع التصنيع في الصين ركيزة مهمة للانتعاش الناشئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث لا يزال جيش المستهلكين في البلاد حذرين بشأن الإنفاق بسبب أزمة الديون التي تعصف بقطاع العقارات الضخم.

وبينما كشفت السلطات عن مجموعة من الإجراءات لدعم المطورين وصناعة العقارات، قال المحللون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، في مذكرة: "لا يمكن للصين أن تعتمد فقط على الصادرات لدفع وتحريك اقتصادها".

وقال "إن السياسة المالية بحاجة إلى أن تصبح أكثر استباقية لتعزيز الطلب المحلي"، مضيفا: "إن التغيير في موقف السياسة في قطاع العقارات هو خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح، ولكن من المرجح أن يكون تأثيره على الاقتصاد تدريجيا".

وفي الوقت نفسه، حذر ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة ANZ المصرفية، من أن الخلافات التجارية – حيث تواجه بكين صراعات جديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا – من شأنها أن تسبب المزيد من الصداع لصانعي السياسات.

وقال: "إن التعافي المدفوع بالتصنيع لا يزال ضعيفا".

وأضاف: "في الأشهر القليلة المقبلة، سيكون تزايد الحمائية التجارية بمثابة رياح معاكسة كبرى".

وتأتي القراءة الأخيرة بعد أن رفع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2024 من 4.6 بالمئة إلى خمسة بالمئة.

واستشهد الصندوق بإجراءات بكين الأخيرة لدعم سوق الإسكان باعتبارها من بين أسباب قرارها، لكنها حذرت من أن السياسة الصناعية الحالية تخاطر بـ "سوء تخصيص" الموارد مما قد يضر بالتجارة.

وجاء مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين - والذي يأخذ قطاع الخدمات في الاعتبار - عند 51.1، وهو انخفاض من 51.2 في أبريل، والتي جاءت أيضاف دون التوقعات.