وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي لشؤون السياسات الاقتصادية الدولية داليب سينغ الثلاثاء إن الولايات المتحدة وشركائها مستعدون لفرض عقوبات وقيود على التصدير لمنع تعزيز العلاقات التجارية بين الصين وروسيا التي تهدد الأمن الأميركي في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف أن هذه الدول قد تعمل أيضا على تكبيد روسيا تكلفة أكبر لاستخدامها "أسطول الظل" في التهرب من سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع.

وقالت زاخاروفا، ردا على بيان سينغ، إن الجهود الأميركية الرامية إلى تعطيل التجارة بين روسيا والصين واستخدامها المتكرر و"غير المنضبط" للعقوبات لم تفشل فحسب، بل تقوض أيضا النظام المالي العالمي.

وأضافت في مؤتمر صحفي "نعتبر ذلك تدخلا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأخرى. يمكننا وصف ذلك بأنه حرب تجارية ضد بلادنا".

وتابعت "التهديدات الأميركية لن تجبر بلادنا على التخلي عن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائنا... من بينهم الصينيون، الذين يلتزمون بالكامل بالقانون الدولي".

وأردفت قائلة أن الجهود الغربية التي تهدف إلى تعقيد عملية تصدير روسيا للنفط عبر البحر تقوض أمن الطاقة العالمي، وتسرع من تفتت السوق، وتزيد من ضغوط التضخم.

وقالت زاخاروفا "نرفض بشكل قاطع محاولات التدخل في أنشطة أسواق الطاقة العالمية".

وكانت مجموعة الدول السبع قد أقرت سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد أن ضغطت واشنطن للحد من إيرادات الكرملين وسط الصراع مع أوكرانيا مع الإبقاء على تدفق النفط الروسي لتجنب ارتفاع أسعار الطاقة.