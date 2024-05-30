وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة بعد تراجعه في الجلستين السابقتين، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية في المنطقة، مع وصول العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 2.654 بالمئة، إلا أنه استقر بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر بعد الارتفاع في الجلسة السابقة.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس خلال العام الجاري، بينما تتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أول خفض له الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل.

وقاد قطاع العقارات المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بقفزة 1.9 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر شركات الاتصالات 1.6 بالمئة.

ورغم مكاسب المؤشر الرئيسي، انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة مع تراجع سهم شركة البرمجيات الألمانية إس.إيه.بي بنحو 4.1 بالمئة.

وقفز سهم أوتو تريدر في بريطانيا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 إذ ارتفع 12.9 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بعدما أعلنت شركة بيع السيارات بالتجزئة زيادة في أرباح التشغيل السنوية.