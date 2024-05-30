وقال البنك في بيان على موقع البورصة السعودية إن رأس المال بعد الزيادة سيكون 25 مليار ريال (6.666 مليار دولار) مقارنة مع 12.054 مليار ريال حاليا.

وأضاف أنه من المقرر أن تكون الزيادة من خلال رسملة 12.946 مليار ريال من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي، وتهدف إلى "تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية".

وفي فبراير الماضي، أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي الفرنسي ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 4.2 مليار ريال (حوالي 1.12 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 3.5 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" آنذاك إن إجمالي ربح العمليات خلال السنة الماضية قد ارتفع بنسبة 16.3 بالمئة إلى 9.3 مليار ريال على أساس سنوي.

وزادت ودائع العملاء في 2023 بنسبة 9.3 بالمئة لتصل إلى 172.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 157.6 مليار ريال في 2022.

ويعود ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 21.9 بالمئة بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاعاً جزئياً في مصاريف العمولات الخاصة.