وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.2 نقطة، بما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 38368.35 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 7.2 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 5259.77 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 42 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 16878.628 نقطة.

وأظهرت القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع، مسجلا 1.3 بالمئة، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6 بالمئة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.