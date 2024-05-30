وقالت اللجين في إفصاح للبورصة السعودية "تم استكمال جميع الشروط والضمانات المتفق عليها... والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها".

وبإتمام الصفقة، تنخفض ملكية شركة اللجين في ناتبت من 100 بالمئة إلى 65 بالمئة.

وأوضح البيان أن متحصلات البيع ستستخدم في سداد جميع الديون المستحقة على اللجين البالغة 1.23 مليار ريال وفي فرص استثمارية تجري دراستها.