وقال البنك في مذكرة بحثية، إنه يعتقد أن ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية للنفط يحد من الاتجاه الصعودي لأسعار الخام، في حين أن إدارة أوبك للسوق وانخفاض مخاطر حدوث ركود اقتصادي وتصيد المشتريات لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط يكبح الاتجاه الهبوطي للأسعار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وتضم مجموعة أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.

ويخفض تحالف أوبك+ إنتاج الخام بنحو 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

من ناحية أخرى، يتوقع البنك نطاقا لسعر العقود الآجلة لخام برنت بين 75 و90 دولارا للبرميل.

وقال البنك إنه ما زال يرى قيمة في مراكز الشراء للنفط، التي تراهن على ارتفاع سعر الخام، لأسباب من بينها أنه يتوقع أن تظل سوق النفط في حالة يرتفع فيها السعر الفوري عن الآجل خلال بقية العام الجاري بفضل قوة الطلب وتمديد تخفيضات إنتاج أوبك+.

وأضاف أن السبب الثاني هو أن قيمة النفط كأداة للتحوط في مواجهة اضطراب الإمدادات بفعل العوامل الجيوسياسية ترتفع في الوقت الذي انخفضت فيه علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وذكر أن السبب الثالث يتمثل في توقعه أن هوامش تكرير الديزل ستتعافى في الوقت الذي تنخفض فيه الإمدادات نتيجة تراجع الهوامش لمصافي تكرير آسيوية وتحولا في إمدادات التكرير بعيدا عن الديزل.