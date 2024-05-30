وقالت المصادر إن من المتوقع إطلاق طرح الأسهم يوم الأحد.

يعد الطرح تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى من واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرحها العام الأولي القياسي في عام 2019 والذي جمع 29.4 مليار دولار.

وقال مصدران مطلعان لرويترز الأسبوع الماضي إن الطرح الثانوي قد يحدث في يونيو. وذكر أحدهما أن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار.

وتدر أرامكو أموالا طائلة للحكومة السعودية إذ تمول استراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء "إدمان النفط"، كما أسماه ولي العهد قبل ذلك.

وعززت الشركة توزيعات الأرباح إلى قرابة 98 مليار دولار في عام 2023 من 75 مليار دولار كانت تدفعها سنويا، رغم انخفاض الأرباح بنحو الربع. وتتوقع إنفاق 124.3 مليار دولار هذا العام.

واستثمرت أرامكو أيضا في مصافي تكرير ومشروعات بتروكيماويات في الصين وأماكن أخرى ووسعت أعمال البيع بالتجزئة والتجارة وكثفت تركيزها على الغاز إذ ضخت أول استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الخارج العام الماضي.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن بنوكا منها سيتي جروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي تدير الطرح.