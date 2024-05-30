وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقا في أكتوبر بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

لكن المفوضية ستؤجل القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو.

والأسبوع الماضي، قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الرسوم الجمركية، على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وكان وزير التجارة الصينية قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أن التطور السريع لشركات السيارات الكهربائية في البلاد لم يكن بسبب الإعانات، بل بسبب "الابتكارات التكنولوجية المستمرة".

وقال إن الادعاءات حول "القدرة الفائضة" من قبل الولايات المتحدة وأوروبا لا أساس لها من الصحة.

كما أرجع وانغ أيضًا تفوق الصين في مجال السيارات الكهربائية إلى "نظام سلاسل الإمداد الراسخ والمنافسة في السوق".

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن حزم دعم السيارات الكهربائية الصينية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات التي تعتقد بأنها بيعت بشكل غير منصف بسعر أقل، وهو أمر دانته بكين الشهر الماضي على اعتباره "حمائية".