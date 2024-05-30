تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إذ قادت شركات التعدين الخسائر بانخفاض 1.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، والمتوقع أن تشهد تحسنا طفيفا في مايو، في حين سيساعد مؤشر معدل البطالة في أبريل المقرر صدوره في الوقت ذاته على قياس القوة الاقتصادية للمنطقة.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.671 بالمئة الخميس بعد ارتفاعها الجلسة الماضية في أعقاب مبيعات ضعيفة لسندات الخزانة الأميركية وبيانات قوية ألقت بظلال من الشك على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب 3.3 بالمئة بعدما جاءت تقديرات الأرباح والإيرادات لنظيرتها سيلز فورس دون توقعات وول ستريت بسبب ضعف إنفاق العملاء على منتجات الحوسبة السحابية وغيرها.

فيما كان سهم أوتو تريدر البريطانية أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز تسعة بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة بيع السيارات بالتجزئة تقديرات المحللين.