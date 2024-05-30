وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات لهيئة الإذاعة الأسترالية "آيه بي سي" إن "تفاصيل هذا الأمر لا تزال تتكشف، لكننا اكتشفنا الليلة الماضية أن الصين رفعت بمفعول فوري الحظر الذي فرضته على خمسة مصانع لمعالجة لحوم البقر الأسترالية".

بدءا من عام 2020، حظرت الصين استيراد عدد كبير من السلع الأسترالية بينما خاض البلدان نزاعا تجاريا مريرا.

ولكن مع تحسن العلاقات في ظل حكومة جديدة في كانبيرا، ألغت بكين الرسوم الجمركية المفروضة على الشعير والنبيذ الأستراليين وكذلك الحظر على استيراد الأخشاب.

وكانت بكين قد رفعت الحظر عن ثلاثة مسالخ رئيسية أخرى للحوم الحمراء الأسترالية أواخر العام الماضي.

ويبقى جراد البحر الصخري الأسترالي أحد آخر المنتجات الخاضعة لحظر تجاري صيني غير رسمي.

وبدأت علاقة أستراليا مع الصين في التدهور عام 2018 عندما استبعدت كانبيرا شركة الاتصالات العملاقة هواوي من شبكة الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب أمنية، وأصدرت لاحقا قوانين بشأن التدخل الأجنبي.

وعام 2020، دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كوفيد، وهو إجراء اعتبرت الصين أن هناك دوافع سياسية خلفه.

وردا على ذلك، فرضت بكين قيودا تجارية على عدد كبير من الصادرات الأسترالية.