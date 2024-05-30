تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0311 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2330.44 دولار للأونصة، بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 بالمئة إلى 31.40 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1032.25 دولار ونزل البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة إلى 944.75 دولار.