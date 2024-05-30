بالإضافة إلى التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي في دبي، أخذت وكالة موديز بعين الاعتبار:

المكانة السوقية الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعي الطاقة والمياه في دبي إضافة إلى قاعدة أصولها

مؤشرات الائتمان القوية للهيئة

هيكلية التعرفة التي تدعم تدفقات نقدية مستدامة

ملف السيولة القوي لدى الهيئة.

وتعقيباً على هذا الإعلان، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يعكس ارتفاع التصنيف الائتماني للهيئة التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية لإمارة دبي، والتي تُترجم إلى نتائج مالية وتشغيلية أفضل للشركة. إضافة إلى ذلك، فإن قاعدة الأصول القوية التي تمتلكها هيئة كهرباء ومياه دبي والديون الإجمالية المنخفضة، والتدفقات النقدية التشغيلية القوية، تعزز الثقة في توزيعات الأرباح القوية للمساهمين."

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، قامت الهيئة بتوزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023.

وبتاريخ 26 إبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 إبريل 2024. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال شهر أكتوبر المقبل.