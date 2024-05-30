وأضاف عرقاب أن الجزائر حققت ثمانية اكتشافات جديدة للغاز هذا العام ستساعد في دعم الإنتاج، وستعطي إضافة كبيرة للاحتياطات الوطنية من المحروقات خاصة الغاز الطبيعي المهم جدا للاقتصاد الوطني.

وأضاف: "إمكانيات ضخمة وضعتها سوناطراك لهذه الاكتشافات أهمها في محيط بشار وجنوب إن صالح وشمال جانت وجنوب إليزي وشرق ورقلة".

وعن مناخ الاستثمار في الجزائر، قال: "إنه جذاب جدا وقانون المحروقات في الجزائر يعمل بمقاييس عالمية بدأنا العمل به في سنة 2020 وأعطى ثماره في عدة عقود مع كبرى الشركات العالمية مثل إيكينور النرويجية وإيني الإيطالية ومؤخرا أوكسيدونتال بيتروليوم الأميركية بعقود كبيرة ومهمة في مجال المحروقات مع سوناطراك لتطوير واستغلال وإنتاج المحروقات".

كما أوضح أن الجزائر بلد موثوق فيه بالنسبة لتصدير الغاز الطبيعي وكذلك بالنسبة للبترول بعقود طويلة المدى والكميات الكبيرة التي يتم ضخها في السوق الأوروبية والأسواق الأخرى على غرار الآسيوية



وقال إن الهدف حاليا هو تطوير الإنتاج والزيادة فيه وتكثيفه.



كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية طلب منا الوصول الى 200 مليار متر مكعب سنويا في الفترة القليلة القادمة.



"يتم إنتاج حوالي 137 مليار متر مكعب من الغاز، ويتم العمل بجهد من أجل الوصول في فترة قصيرة إلى هدف 200 مليار متر مكعب في السنة، بحسب تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب