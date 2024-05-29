وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.1 بالمئة ملامسا أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ومسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ 16 أبريل.

وسجلت جميع البورصات الرئيسية في المنطقة تراجعا حادا، وتصدر المؤشر الفرنسي كاك 40 والمؤشر الإيطالي الخسائر بهبوط كل منهما 1.5 بالمئة تقريبا.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ستة أشهر وصعدت أحدث معاملات عند 2.685 بالمئة بعد زيادة التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في مايو، وهي زيادة أكثر من المتوقع بقليل. وتعد السندات الألمانية هي السندات القياسية في القارة الأوروبية.

وأثرت في الأسواق العالمية مخاوف إزاء إبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أربعة أسابيع، وهبطت أسهم وول ستريت أيضا.

وسجلت جميع القطاعات الرئيسية في المؤشر ستوكس 600 خسائر، وجاء قطاعا الموارد الأساسية والمرافق بين القطاعات الأسوأ أداء، إذ انخفض كل منهما نحو اثنين بالمئة.