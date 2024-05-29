وتجتمع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، الأحد، لمناقشة سياسة الإمدادات وقرار تمديد التخفيضات الطوعية.

وقالت مصادر في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري إن المنتجين قد يبقون على تخفيضات الإنتاج.

ويتباين مخزون النفط لدى الدول المستهلكة الكبرى وفقا للعرض والطلب، وهو مؤشر أساسي في قطاع النفط إلى جانب مؤشرات أخرى منها قوة أسواق النفط الخام الفعلية.

وأظهرت بيانات أولية وردت في تقرير سوق النفط لشهر مايو الصادر عن أوبك أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.79 مليار برميل في مارس، بزيادة 20 مليون برميل على أساس شهري ونحو 34 مليون برميل على أساس سنوي رغم تخفيضات أوبك+.

وفي الوقت نفسه ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير مايو أن إجمالي المخزونات العالمية ارتفع في مارس بما يعادل 34.6 مليون برميل مقارنة بفبراير ، مشيرة إلى ارتفاع حاد في مخزونات النفط العائم.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وجود مؤشرات على ارتفاع المخزونات مجددا في أبريل مع تفريغ النفط الخام والوقود من الناقلات وانخفاض الصادرات من روسيا وأميركا الشمالية والجنوبية.

وقال مندوب ثان في أوبك+، بحسب رويترز: "السوق الفعلية تتلقى إمدادات جيدة بينما يتباطأ الطلب".

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت في مارس للمرة الأولى منذ نوفمبر، كما أشارت، على عكس أوبك، إلى أن مخزونات دول المنظمة عند أدنى مستوياتها في 20 عاما.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية نقلا عن بيانات من شركة كايروس الاستشارية لتحليل بيانات الطاقة أن مخزونات الخام خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت مليوني برميل في مارس ونحو 48.5 مليون برميل في أبريل، مضيفة أن معظم الزيادة حدثت في الصين.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للوساطة النفطية "أرى أن من غير المرجح أن تزيد أوبك+ من المعروض النفطي حتى ظهور مؤشرات واضحة على سحب المخزونات".