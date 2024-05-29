وأوضح التقرير نقلا عن بيانات جمعتها بلومبرغ أن حجم الأصول لدى الصندوق المتداول في البورصة بلغ 19.68 مليار دولار أمس الثلاثاء، ليتجاوز صندوق (جرايسكيل بتكوين تراست) الذي يبلغ حجم أصوله نحو 19.65 مليار دولار.

ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي يقودها جاري جينسلر المرتاب في العملات المشفرة، صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على بتكوين لأكثر من عقد بسبب مخاوف التلاعب في السوق، قبل أن توافق عليها في يناير بعد فوز (جرايسكيل إنفستمنتس) بحكم قضائي خلال العام الماضي.