أصبح صندوق (آيشيرز بتكوين تراست) التابع لشركة بلاك روك أكبر صندوق في العالم للعملة المشفرة بعد أن جمع أصولا تقدر إجمالا بنحو 20 مليار دولار منذ إدراجه في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، الأربعاء.
وأوضح التقرير نقلا عن بيانات جمعتها بلومبرغ أن حجم الأصول لدى الصندوق المتداول في البورصة بلغ 19.68 مليار دولار أمس الثلاثاء، ليتجاوز صندوق (جرايسكيل بتكوين تراست) الذي يبلغ حجم أصوله نحو 19.65 مليار دولار.
ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي يقودها جاري جينسلر المرتاب في العملات المشفرة، صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على بتكوين لأكثر من عقد بسبب مخاوف التلاعب في السوق، قبل أن توافق عليها في يناير بعد فوز (جرايسكيل إنفستمنتس) بحكم قضائي خلال العام الماضي.