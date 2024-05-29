وقال ترامب: "سأضمن أن مستقبل العملات المشفرة والبيتكوين سيتم صنعه في الولايات المتحدة الأميركية.. وسأدعم حق 50 مليون من حاملي العملات مشفرة في البلاد". كما تعهد كذلك بإبقاء إليزابيث وارن (التي تقود تحالفاً في الكونغرس، ضد العملات المشفرة) وأتباعها بعيداً". علاوة على تعهده بعدم السماح أبداً بإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي.

وتعتبر السيناتور الأميركية إليزابيث وارن، من أشد المنتقدين للعملات المشفرة، وقد حثت مجلس الشيوخ أخيراً على التصويت برفض التشريع الذي من شأنه أن يسمح للشركات المالية شديدة التنظيم بحضانة البيتكوين والعملات المشفرة.

وبحسب تقرير لمنصة binance، فإن موقف ترامب القوي المؤيد للعملات المشفرة "مهم جداً؛ لأنه يأتي من أحد أقوى الأشخاص في العالم.. لقد تحدث عن 50 مليوناً من حاملي العملات المشفرة في أميركا، ومن المحتمل أن يجذب أصواتهم".

أهمية موقف ترامب

ومن المحتمل أن يثير ذلك الموقف تفاؤلاً أكثر بالنسبة لسوق الكريبتو من التفاؤل الخاص بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin و Ethereum هذا العام.. ورصد التقرير بعض أسباب ذلك على النحو التالي:

يمكن أن تؤدي التصريحات الإيجابية من شخصية رفيعة المستوى مثل ترامب إلى زيادة الاهتمام العام وتبني العملات المشفرة عموماً وليس فقط البيتكوين والإيثريوم.

باعتباره شخصية سياسية، يمكن لآرائه التأثير على صناع السياسات لإنشاء تشريعات أكثر دعماً للعملات المشفرة بشكل عام.

قد يشير موقف ترامب الإيجابي إلى تحول محتمل في المواقف التنظيمية، مما يؤدي إلى لوائح أكثر ملاءمة لنظام العملات المشفرة بأكمله، بما يتجاوز العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم.

يمكن كذلك أن تؤثر التعليقات الإيجابية من شخصية أميركية بارزة على كيفية إدراك الدول الأخرى وتنظيمها للعملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى بيئة تنظيمية عالمية أكثر انسجاماً.

تولد التأييدات رفيعة المستوى تغطية إعلامية واسعة النطاق، والتي يمكن أن تجتذب مشاركين جدد إلى سوق العملات المشفرة، مما يزيد الطلب الإجمالي في جميع المجالات.

دافع إضافي

رئيس الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق ، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الحملة الانتخابية لترامب شهدت بدء تلقي تبرعات بـ "العملات المشفرة"، وهي العملات التي مرت بمراحل صعبة في أميركا.

الفترة الأخيرة شهدت حراكاً على صعيد ذلك الملف (تقبل وضع العملات المشفرة والتعامل معه رسمياً)، ولا سيما مع موافقة هيئة الأوراق المالية فيما يخص منح تراخيص لصناديق تداول البيتكوين بالإضافة إلى تراخيص أخرى، وهو ما يعكس الدور المتنامي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

في حال وصول ترامب للبيت الأبيض سيمثل ذلك دافعاً إضافياً للعملات المشفرة، خاصة مع بدء عدد من الشركات قبول البيتكوين.

ويتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تغيراً في خطابات الرئيس بايدن وحملته الانتخابية تجاه الموقف من العملات المشفرة، مضيفاً أن "الدعم الحالي والمتوقع سيسهم في رفع أسعار العملات المشفرة في المرحلة المقبلة".

ويشار إلى أن تصريحات ترامب أسهمت في دفع عملة بتكوين إلى مستوى الـ 70 ألف دولار من جديد خلال تعاملات بداية الأسبوع، قبل أن تعاود التراجع لمستويات ما دون الـ 70 ألفاً، وسط تذبذب حول تلك المستويات التي تمثل نقطة مقاومة رئيسية للبتكوين.

مستقبل واعد

المدير التنفيذي في شركة VI Markets، أحمد معطي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الرئيس السابق ترامب فاجأ الجميع بدعمه لملف العملات المشفرة، خاصة وأنه يتعارض مع وجهة نظره السابقة خلال فترة ولايته.

الفترة الرئاسية السابقة له شهدت معارضة لذلك الملف، حتى أنه هاجم رئيس السلفادور عندما أعلن رغبته في العمل بالعملات المشفرة.

هذا الموقف ربما يتعارض مع السياسات المالية العالمية وضد الدولار الأميركي، خاصة وأن التوجه العام هو الحفاظ على الدولار ليكون العملة الرسمية المهيمنة في العالم.

ويوضح أن التحول الحالي في موقف ترامب، جاء نتيجة الدور السياسي بعيداً عن الأمور الاقتصادية في ضوء تعامل نسبة كبيرة من المواطنين الأميركيين بتلك العملات، وذلك بهدف كسب معركة الانتخابات وأصواتهم الانتخابية.

كما يلفت إلى أنه في حال فوز ترامب في انتخابات نوفمبر واستمرار دعمه لذلك الملف "سينعكس هذا الموقف بالإيجاب على سوق الكريبتو.. مع تقديم تسهيلات لملف العملات المشفرة ومن ثم خلق مستقبل أفضل لها ومن ثم ستبدأ في التوسع في عديد من الدول الأخرى وبالتالي زيادة معدلات الإقبال عليها".

وتثار حالة من التفاؤل في سوق الكريبتو بشكل عام، في ظل تلك المواقف الإيجابية، علاوة على إعطاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الضوء الأخضر للسماح للصناديق المتداولة في البورصة بالاستثمار في العملة المشفرة Ether والاحتفاظ بها. وقد سجلت تلك العملة ارتفاعاً أسبوعياً الأسبوع الماضي بنحو 20 بالمئة.

مكاسب عديدة

وإلى ذلك، يقول كبير محللي الأسواق في XTB MENA هاني أبو عاقلة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ترامب له تاريخ مع العملات المشفرة، قبل ذلك أطلق مجموعة NFT الخاصة به، جمع منها ملايين الدولارات وهو يستخدمها حالياً في حملته.

ترامب مساهم بنفسه في العملات المشفرة.. وبالتالي محفظته تمتلك بعض العملات الرقمية، وحقق مكاسب منها تقارب 10 مليون دولار.

ويشير إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تؤكد أنه من المتوقع أن يكون مناصراً للعملات المشفرة حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ذلك أنه يعتبر هذا القطاع منتشراً بشكل كبير في أميركا، ويتعامل به قرابة الـ 50 مليون أميركي كمتداولين في العملات المشفرة.

ويضيف: "رؤساء عديد من الشركات والمنصات يمكن أن يدعموا حملة ترامب في ضوء دعمه لتلك العملات"، مشيرا إلى أن تلك تصريحات الرئيس الأميركي السابق تأتي كمحاولة لجذب مساهمات لحملته عبر منصات العملات المشفرة وتحقيق مكاسب خاصة به بالاستثمار في تلك العملات فضلاً عن فرضه لسياسة ريادة أميركا إلى أن "تكون رقم 1 في سوق العملات المشفرة".