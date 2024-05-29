وسجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أرباحا قياسية بلغت 60.8 مليار درهم (16.56 مليار دولار). وتمتلك المؤسسة شركة طيران الإمارات وحصصا في بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية وشركة بترول الإمارات الوطنية.

ويعود نحو 10.4 مليار درهم من الأرباح إلى حصص غير مسيطرة.

وقال محمد إبراهيم الشيباني العضو المنتدب للمؤسسة في بيان إن النمو تحقق بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة قدرة المؤسسة على المنافسة "الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال".

وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 16 في المئة، بينما نمت الأصول 12 بالمئة إلى رقم قياسي جديد يبلغ 1.322 تريليون درهم إماراتي.