تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة، مع تسجيل خسائر في جميع الأسواق والقطاعات في المنطقة تقريبا.

وكان قطاع النفط والغاز هو الرابح الوحيد بين القطاعات في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.8 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط.

وسيحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى بيانات التضخم من ألمانيا في وقت لاحق من اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الانحسار على أساس شهري في مايو.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد تراجعت خلال التعاملات، الثلاثاء، مع عودة الأسواق البريطانية من عطلة أسبوعية مطولة، في ظل تقييم صدور بيانات من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

سجل مؤشر "ستوكس 600" تراجعا بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 519.08 نقطة.

وحدّ من الخسائر ارتفاع قطاعات البنوك والطاقة والسيارات.