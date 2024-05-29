وبحسب بيان للشركة، الأربعاء، فقد بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 32.98 بالمئة خلال العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة تعود إلى خسائر القيمة العادلة نتيجة تخفيض قيمة الاستثمارات والشهرة وشطب الذمم المدينة المرتبطة باستثمارات الشركة في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى تخفيض قيمة الاستثمار وشطب الذمم المدينة المرتبطة بالأصول العقارية القديمة للشركة.

كما ذكرت الشركة أنها تكبدت خسائر ناشئة من الشركات التابعة، بسبب تعديلات تقييم الأصول المملوكة لها، فضلا عن الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل نتيجة تطبيق قانون الضريبة على الشركات في الإمارات.

وذكر بيان الشركة أن شطب الذمم المدينة المرتبطة بمراجعة تقييم الأراضي المملوكة للشركة في الدولة قد زاد من الخسائر، بجانب خسائر القيمة العادلة الناشئة عن استثمارات الشركة في الأوراق المالية المدرجة في أسواق التداول، والاستثمارات الأخرى التي تديرها الشركة.

وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، ذكرت "شعاع كابيتال" في البيان، أنها ستعمل على تحسين رأس المال، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من تأمين اتفاق مع حاملي السندات لتعديل شروط السندات التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، والمصدرة عبر شركة ذات غرض خاص تابعة لـ "شعاع كابيتال".

"بناء على الاتفاقية المذكورة، تتوقع الشركة أن تنخفض نسبة خسائرها المتراكمة إلى رأس المال دون حاجز الـ20 بالمئة، بفضل زيادة رأسمالها، وانخفاض خسائرها المتراكمة"، وفق البيان.

كما أوضح البيان أن مجلس إدارة الشركة صمم خطة لمدة خمس سنوات لإعادة هيكلة الأعمال للنمو وخلق القيمة، من خلال إطلاق صناديق استثمار جديدة، فضلا عن إعادة تفعيل منصة الاستثمار المصرفي.

وتتوقع "شعاع كابيتال" أن يساهم الهيكل التشغيلي المخفف في زيادة كفاءة التكاليف.