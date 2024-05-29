وأظهرت وثيقة مصرفية، الأربعاء، أن البنك، والمدرج في سوق دبي المالي، قد اختار كلا من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي، فرع مركز دبي المالي العالمي، و"بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز" و"سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" وشركة "كامكو للاستثمار" و"المشرق" و"ميزوهو" مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وتفيد تقارير بأن السندات بالحجم القياسي، ويعني هذا عادة أنها لا تقل عن 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مستثمرين من أجل البيع المزمع لأدوات الدين اعتبارا من الخميس.

وكان بنك المشرق قد حقق نمواً قويا في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار) في 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.