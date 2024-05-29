وقالت الشركة، الأربعاء، إنها ربحت 80.5 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس مقابل خسارة 34.4 مليون دولار قبل عام.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى 738 مليون دولار.

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع اضطرابات في خدمات الطيران في جميع مطارات البلاد.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد قالت نقلا عن هيئة المطارات بتل أبيب إن خلل تقني قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات في جميع مطارات إسرائيل.

ومن المرتقب أن يتأثر آلاف المسافرين الإسرائيليين بسبب إلغاء الرحلات الجوية في مختلف مطارات إسرائيل.

وتضم إسرائيل مجموعة من المطارات من أبرزها مطار بن غوريون الدولي، حيث يعتبر كمركز عمليات رئيسي لشركات الطيران الإسرائلية.

ووصل في سنة 2019 عدد المسافرين الذين استخدموا مطار بن غوريون إلى أكثر من 24 مليون مسافر.