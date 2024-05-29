وأضاف في بيان خاص بافتتاح مصفاة الزور، أن الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يوميا والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية.

المصافي الداخلية هي الأحمدي وميناء عبد الله والزور، والمصافي الخارجية هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان ونغي سون في فيتنام وميلازو في إيطاليا.

وفي مارس الماضي، قالت شركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا إنها وقعت اتفاقية لشراء حصة 50 بالمئة في شركة إيكوفوكس الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي، في إطار جهود تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري.

وذكرت وزارة النفط في الكويت على منصة إكس، آنذاك: "تشكل هذه الصفقة خطوة ريادية لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل".

ولم يتم الكشف عن حجم الصفقة.