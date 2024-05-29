وأظهر مسح، الأربعاء، أن مؤشر معنويات المستهلكين قد ارتفع 3.1 نقطة إلى سالب 20.9 نقطة مع الاقتراب من يونيو، وذلك من قراءة معدلة عند سالب 24 في الشهر السابق.

ويفوق ذلك توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لقراءة عند سالب 22.5.

وحظي المؤشر، الذي ينشره معهد "جي.إف.كيه" بشكل مشترك مع معهد "نورمبرغ" لقرارات السوق (إن.آي.إم)، بدفعة من تحسن الإقبال على الشراء وانخفاض شهية الادخار.

وقال رولف بوركل خبير الاستهلاك في مؤسسة "إن.آي.إم": "تراجع معدلات التضخم في ألمانيا مع زيادات قوية في الأجور والرواتب دعمت القوة الشرائية للمستهلكين في البلاد".

واستقر معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل عند 2.2 بالمئة على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو.

وأضاف مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3 بالمئة، بانخفاض 0.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس.