وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأميركية.

تحركات الأسعار

تراجع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.0848 دولار لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 بالمئة هذا الشهر. وسجل الجنيه الإسترليني 1.27525 في أحدث التداولات متجها للارتفاع اثنين بالمئة في مايو.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ليبلغ 104.7 نقطة مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. وانخفض المؤشر 1.5 بالمئة في مايو.

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر مسجلا 0.66485 دولار أميركي بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أبريل، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة.

ولامس الين أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.41 للدولار في وقت مبكر اليوم الأربعاء إذ تعود العملة اليابانية إلى مستويات أدت إلى تدخلات مشتبه بها من طوكيو في نهاية أبريل ومطلع مايو.

وبلغ الين في أحدث التعاملات 157.255 مقابل الدولار.