بعد توقف دام نحو 6 سنوات، عادت أسهم شركة دريك آند سكل للتداول في سوق دبي المالي اعتبارا من الأربعاء، وقفز السهم في الدقائق الأولى من افتتاح السوق بنحو 30 بالمئة ليصل إلى 0.324 درهم.
وبلغت عدد الصفقات على السهم 668 صفقة، بحجم حوالي 122 مليون سهم وبقيمة تداولات تصل إلى 39 مليون درهم، بحلول الساعة 1011 بالتوقيت المحلي في الإمارات.
وحصلت شركة "دريك آند سكل" الإماراتية على موافقة سوق دبي المالي، على إعادة سهمها إلى التداول، اعتباراً من يوم الاربعاء 29 مايو، حيث سيكون السعر المرجعي للسهم 0.25 درهم، بعد نجاح استكمال زيادة رأس مالها بما لا يقل عن 300 مليون درهم حسب خطة إعادة الهيكلة التي وافقت عليها المحكمة المختصة.
وقال السوق في تنويه للمساهمين: "سيتم تعويم سعر السهم في اليوم الأول من التداول على أن تطبق الحدود السعرية ابتداءً من اليوم الثاني من التداول". كذلك، ستكون الشركة في الفئة الثانية مع وجود علم أحمر يبين نسبة الخسائر المتراكمة.
وقال المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة "دريك آند سكل": تأتي هذه الخطوة، بعد أن حققت عملية الاكتتاب على زيادة أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال التي انطلقت في 25 إبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو نجاحاً كبيراً، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق الـ 450 مليون درهم وبذلك تكون الشركة تمكّنت من تغطية 150بالمئة من متطلبات رأس المال المستهدف الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد.
يذكر أن أسهم الشركة كانت قد اختفت عن شاشة التداول من سوق دبي المالي خلال منتصف نوفمبر 2018، بسبب الخسائر الناجمة عن عدة أسباب تشمل الانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية وضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الحقيقية لإنجازها أكبر من الميزانيات، بالإضافة إلى الحظر المصرفي على إقراضها ودعاوى قضائية بشأنها.
كيف كان أداء سهم دريك آند سكل قبل إيقاف تداوله في نوفمبر 2018؟
- سجل سهم دريك آند سكل خلال نهاية عام 2017 ارتفاعاً وصل به إلى نحو 2.4 درهم في بدايات يناير 2018، ولكنه ما لبث أن تراجع بشكل متواصل بعدها ليقفل في اليوم الذي سبق إيقافه عن التداول، بتاريخ 14 نوفمبر 2018 تحديداً، عند 0.370 درهم منخفضاً بأكثر من 84 بالمئة مقارنة بذروته في يناير.
- تسارع هذا الانخفاض بعد تأكيد الشركة في يوليو 2018، وجود مخالفات مالية جوهرية تتعلق بالإدارة السابقة.
- كانت وكالة بلومبرغ العالمية قد ذكرت في 2018 أن اثنين من مسؤوليها السابقين يدينان معا للشركة بنحو مليار درهم.
- سهم دريك آند سكل هو ثاني سهم يعود للتداول في أسواق الإمارات، بعد توقف طويل استمر لسنوات، حيث سبقه سهم أملاك للتمويل الذي أُوقف عن التداول من نهاية 2008 إلى منتصف 2015.
- وفي 01 نوفمبر 2023 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أغلبية الدائنين.
- ومنح الحكم الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، اعتباراً من تاريخ وضع القائمة النهائية للدائنين، وتزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه.
- وتضمنت إعادة الهيكلة ومعالجة الخسائر المتراكمة، الاتفاق مع الدائنين على شطب 90 بالمئة من مديونيتهم البالغة 3.4 مليار درهم، واستبدال المتبقي البالغ 378 مليون درهم وهي 10 بالمئة من المديونية، إلى صكوك إلزامية التحويل على أسهم بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى رفع رأس المال ومتابعة الدعاوي القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة والتي قدرتها بنحو ملياري درهم.
- كانت عملية الاكتتاب بزيادة رأسمال انطلقت في 25 أبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو الجاري، حيث جمعت الشركة 454 مليون درهم، وهو ما يُمثّل تغطية بنحو 76 بالمئة من المبلغ المطلوب وهو 600 مليون درهم وتغطية بنسبة 150 بالمئة من متطلبات رأس المال المستهدف لإتمام عملية إعادة الهيكلة (وهو 300 مليون درهم).
- أصبح رأس المال الجديد للشركة 2.887 مليار درهم موزعة على 2.8 مليار سهم، حيث اكتتب المساهمون بسعر إصدار 25 فلسا للسهم (بخصم 75 فلسا عن القيمة الاسمية) وسيتم تسجيل الخصم كاحتياطي سالب في الميزانية.