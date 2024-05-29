وبلغت عدد الصفقات على السهم 668 صفقة، بحجم حوالي 122 مليون سهم وبقيمة تداولات تصل إلى 39 مليون درهم، بحلول الساعة 1011 بالتوقيت المحلي في الإمارات.

وحصلت شركة "دريك آند سكل" الإماراتية على موافقة سوق دبي المالي، على إعادة سهمها إلى التداول، اعتباراً من يوم الاربعاء 29 مايو، حيث سيكون السعر المرجعي للسهم 0.25 درهم، بعد نجاح استكمال زيادة رأس مالها بما لا يقل عن 300 مليون درهم حسب خطة إعادة الهيكلة التي وافقت عليها المحكمة المختصة.

وقال السوق في تنويه للمساهمين: "سيتم تعويم سعر السهم في اليوم الأول من التداول على أن تطبق الحدود السعرية ابتداءً من اليوم الثاني من التداول". كذلك، ستكون الشركة في الفئة الثانية مع وجود علم أحمر يبين نسبة الخسائر المتراكمة.

وقال المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة "دريك آند سكل": تأتي هذه الخطوة، بعد أن حققت عملية الاكتتاب على زيادة أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال التي انطلقت في 25 إبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو نجاحاً كبيراً، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق الـ 450 مليون درهم وبذلك تكون الشركة تمكّنت من تغطية 150بالمئة من متطلبات رأس المال المستهدف الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد.

يذكر أن أسهم الشركة كانت قد اختفت عن شاشة التداول من سوق دبي المالي خلال منتصف نوفمبر 2018، بسبب الخسائر الناجمة عن عدة أسباب تشمل الانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية وضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الحقيقية لإنجازها أكبر من الميزانيات، بالإضافة إلى الحظر المصرفي على إقراضها ودعاوى قضائية بشأنها.

كيف كان أداء سهم دريك آند سكل قبل إيقاف تداوله في نوفمبر 2018؟