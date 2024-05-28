وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة مع توقعات بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة مع بداية موسم العطلات الصيفية.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:27 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 79.15 دولار مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.

وقال تشارالامبوس بيسوروس المحلل لدى مؤسسة "إكس.إم" للسمسرة: "تعافي النفط في الآونة الأخيرة، وربما يكون ذلك مدفوعا بتوقعات الطلب القوي على الوقود مع زيادة فترات قيادة المركبات في موسم العطلات الصيفية".

وقال تاماس فارجا من مؤسسة "بي.في.إم" للسمسرة: "على الرغم من المزاج الأكثر إشراقا بلا منازع الذي شهدناه في اليومين الماضيين، فإن المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة ستكون بمثابة كابح لمزيد من محاولات رفع أسعار النفط بشكل كبير في المستقبل القريب".

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لتحالف أوبك+ في الثاني من يونيو إذ يتوقع متداولون ومحللون استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية عند 2.2 مليون برميل يوميا.

وقال فارجا: "الافتراض بعدم حدوث أي تغييرات في مستويات الإنتاج هو افتراض عادل".