وارتفعت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة بنسبة 26.47 بالمئة في الساعة 7:36 صباحًا بالتوقيت الشرقي في الأسواق الأميركية.

وقالت GameStop يوم الجمعة إنها حققت ما يقرب من 933.4 مليون دولار من خلال بيع 45 مليون سهم عادي.

ولم تكشف الشركة عن السعر الذي بيعت به الأسهم، إلا أنها أكدت أن البيع تم في السوق.

وهذا يعني أن الأسهم بيعت بسعر السوق وليس بسعر محدد سلفا.

وتم الإعلان عن خطط بيع الأسهم في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي البيع بعد نشر حساب وسائل التواصل الاجتماعي Roaring Kitty، الذي كان وراء الضغط القصير لعام 2021 على الشركات بما في ذلك GameStop، عبر الإنترنت مرة أخرى لأول مرة منذ تلك الفترة.

وارتفعت أسهم GameStop بشكل كبير، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 64.83 دولارًا في 14 مايو، بزيادة أكثر من 200 بالمئة عن إغلاق 10 مايو.

وانخفضت الأسهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة، وأغلقت بانخفاض يزيد عن 50 بالمئة في 16 مايو.