وقال ماكرون خلال كلمة من مدينة دريسدن في شرق ألمانيا الدولة المرتبطة بالتجارة الحرة، إن "أوروبا هي المكان الأخير حيث ننفتح على سائر أنحاء العالم من دون تفضيل أوروبي ومن دون قواعد".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى مراجعة قواعد التجارة في مواجهة منافسة الصين والولايات المتحدة.

وقال: "نحن بحاجة إلى استراتيجية أوروبية تبني تفضيلاً أوروبياً في مجال الدفاع، والفضاء، وتبني استراتيجية شراء أوروبية وتسمح لنا بوضع قواعد تجارية" تضمن "المنافسة العادلة".

وتحدّث ماكرون أمام شباب أوروبيين في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها إلى ألمانيا، مدافعا عن رؤية لأوروبا تحمي صناعاتها المستقبلية بشكل أفضل.

ولكن تواجه هذه الاستراتيجية شكوك شركاء أوروبيين آخرين يخشون الدخول في دوامة من الحروب التجارية.

ويود الرئيس الفرنسي أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من زيادة إنفاقه للحاق بالولايات المتحدة والصين وبالتالي تجنب التدهور الاقتصادي في مواجهة منافسيه الرئيسيين.

وقال: "فلنضاعف ميزانيتنا الأوروبية، إما بحجم الميزانية أو من خلال استراتيجيات اقتراض مشتركة، أو من خلال أدوات موجودة" بهدف زيادة القدرة الاستثمارية للاتحاد الأوروبي.