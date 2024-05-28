وأكَّد، خلال الاجتماع، أنَّ الهدف من تأسيس "إم جي إكس" كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة هو الإسهام في بناء مستقبل تؤدّي فيه التكنولوجيا دوراً كبيراً في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.

حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس وهم جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وأحمد يحيى الإدريسي الرئيس التنفيذي للشركة، وبينج شياو.

واستعرض مجلس إدارة الشركة المواضيع المدرَجة على جدول الأعمال، واعتمد القرارات المتعلِّقة بالحوكمة المؤسَّسية والشؤون المالية ذات الأهمية للشركة ومسيرة تطوُّرها.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي للشركة: "برؤية وتوجيهات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تبدأ اليوم شركة (إم جي إكس) خطواتها الأولى كشركة وطنية طموحة تنطلق من أبوظبي، وتركِّز على الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، وتواكب آخر المستجدات بهدف إحداث نقلة نوعية في عالم الابتكار الصناعي".

وتركِّز الشركة على تسريع تطوير وتبنّي الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدِّمة، لتمكين وتوظيف التكنولوجيا الرائدة بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

يُشار إلى أنَّ مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في إمارة أبوظبي قد أعلن عن تأسيس شركة "إم جي إكس" في شهر مارس 2024، من خلال شراكة بين "مبادلة للاستثمار" و"جي 42".

ويعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أُسِّسَ في شهر يناير 2024 برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على تطوير وتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة.