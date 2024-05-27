جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور سلطان الجابر بمناسبة افتتاح النسخة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات".. هذي المنصة اللي تجمع صُنّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين، وروّاد الأعمال في قطاعات الصناعة، والاقتصاد، والاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال: إنه من بداية تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020.. تم وضع أهداف محددة، ورؤية واضحة من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخصوص تعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار الدكتور سلطان الجابر، إلى أن الصادرات الصناعية الإماراتية ارتفعت إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60 بالمئة مقارنةً مع عام 2020.. و"حققنا أيضاً 70 بالمئة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، ووصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنةً بعام 2022."

"أطلقنا معرض "مُصنّعِين" الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وفر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى لأن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام"، بحسب تصريحات الدكتور سلطان الجابر.

وتابع : اليوم.. وصل عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة في "برنامج المحتوى الوطني" في القطاع الخاص إلى 16 ألفاً... 7 آلاف منهم توظفوا في عام 2023، بزيادة 80 بالمئة عن عام 2022. ومنذ بداية إطلاق هذا البرنامج، تمت إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في عام 2023.

ولفت إلى أنه من خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، أطلقنا قائمة فيها 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريكاً استراتيجياً وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم.

وأردف قائلا: "لقد تم تنفيذ 52 بالمئة من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل: الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والضرورية... وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى شركاتنا الوطنية التي وفرت هذه الفرص، ومنها: "أدنوك"، و"بيور هيلث"، و"الاتحاد للطيران" وحديد الإمارات "أركان"، و"إي آند"، والإمارات العالمية للألمنيوم".

وقال : وصلت قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن هذه المبادرات إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وهذا من خلال "مصرف الإمارات للتنمية" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق".

وأوضح أيضا أن من إنجازات المرحلة الماضية تنفيذ برنامج لتسريع "التحول التكنولوجي" في القطاع الصناعي، وتحفيز الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي... كما ارتفعت صادراتنا المحلية الإماراتية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليارات درهم في 2023.

وشدد على أن الإمارات تقدمت 5 مراكز للمرتبة 37 في عام 2023 في "مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة"، كذلك احتلت الإمارات صدارة الدول إقليمياً في "مؤشر الأداء الصناعي التنافسي"، و"مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام".



وقال الجابر: "هذا كله ما كان يتحقق لولا رؤية ودعم القيادة الإماراتية، وتعاون شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، والتي نقدم لهم الشكر والتقدير لمساهمتهم الكبيرة في التحضير لهذه النسخة من المنتدى، والتي سنعلن خلالها عن إضافات كبيرة ونوعية من الفرص الاستثمارية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، والممكّنات والحلول التمويلية... التي ما كانت تحدث لولا توجيهات ومتابعة القيادة الإماراتية" ومن أهم هذه الإعلانات:

تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، تتضمن 20 مليار درهم من "أدنوك" و3 مليار درهم من "بيور هيلث".

استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم.

حلول تمويلية للقطاع الصناعي Co-lending Financing بالشراكة بين "مصرف الإمارات للتنمية" وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء وهنا لا بد من أن نشكر العاملين في وزارة الطاقة وشركة الاتحاد على تعاونهم وجهودهم في هذه المبادرة.

إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون درهم من "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم الشركات الناشئة.

وأكد الجابر أن دولة الإمارات نجحت في بناء اقتصاد مرن، وقادر على التكيّف مع التغيّرات.. ولا بد من الإشارة إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذه المنظومة.

وقال: "من أهم التوجهات الاستراتيجية التي نريد نركز عليها في الفترة المقبلة تطوير مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، لأنه سيكون المحرك الأساسي للابتكار، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة".

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر أن النسخة الحالية من منتدى "اصنع في الإمارات" سيشهد إطلاق برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي وتوفير تمويل 370 مليون درهم من مصرف الإمارات للتنمية لدعم الشركات الناشئة الراغبة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها

وأضاف الجابر شهدنا بالأمس، حين حدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هدف توفير "100 ألف فرصة" عمل جديدة في القطاع الخاص خلال الثلاث أعوام القادمة، لذا فإن المطلوب من الجميع التعاون والمساهمة في تحقيق هذا الهدف، وأن نسعى إلى تجاوزه.

في الختام، جدد الجابر الدعوة للجميع، في القطاع خاص، والجهات الحكومية، وجيل الشباب، ودعا الجميع للتعرف إلى الفرص الموجودة في المنتدى بتفاصيلها... من نوعية المنتجات، وحجم الطلب، والممكّنات المتوفرة، والحوافز المطروحة.



