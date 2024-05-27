تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.02 بالمئة.

وبسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين، كان تداول أسهم جميع القطاعات باهتا.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ويبدو بنسبة 90 بالمئة أن البنك مستعد للبدء في خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل، وقد تساعد بيانات التضخم الضعيفة في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها يوم الجمعة، المتعاملين على تقييم توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، قاد سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون الانخفاضات على المؤشر ستوكس 600 متراجعا 4.5 بالمئة بعد اكتشاف فيروس أنيميا السلمون المعدي في مزرعة تابعة للشركة.