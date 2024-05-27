وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الزعماء بحثوا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في ستة مجالات هي: الاقتصاد والتجارة، والتنمية المستدامة، وقضايا الصحة، والعلوم والتكنولوجيا، وإدارة الكوارث والسلامة، والتبادلات الشعبية، واعتمد القادة بياناً مشتركاً بشأن نتائج القمة.

كما أعلن قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان الاثنين أنهم سيسعون للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة وسيعملون على "تسريع المفاوضات" وفق بيان مشترك صدر عقب قمّتهم الأولى منذ خمس سنوات التي نظمت في سيول.

وقالوا في البيان "سنواصل المناقشات لتسريع المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي" على أن يكون "حرا وعادلا وشاملا ومفيدا للطرفين".