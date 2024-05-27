وبعد الانخفاض في نهاية الأسبوع الماضي، عاود المؤشر الرئيسي الارتفاع، بعد مكاسب للأسهم الأميركية مساء الجمعة، وسط أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين بشأن التضخم.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "نيكي" مرتفعا بنسبة 0.66 بالمئة عند 38900.02 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87 بالمئة إلى 2766.36 نقطة وسط تراجع حجم التداول بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

في الوقت نفسه، واصلت الأسواق التركيز على تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات وزيادة معدلات الفائدة، فيما تحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه شينتشي يوشيدا خلال ساعات الصباح في آسيا واستمرت عائدات سندات الحكومة في الصعود.

وارتفعت أسهم قطاع الخدمات المالية، التي تميل إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في جلسة بعد الظهر في آسيا استجابة لذلك.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 3.3 بالمئة ليقود المكاسب بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

ولامس المؤشر نيكي مستوى 39 ألف نقطة، الذي تتم مراقبته عن كثب، هذا الشهر، لكنه يواجه صعوبات في الاستمرار في هذا النطاق الرئيسي وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توقعات حذرة لإيرادات الشركات اليابانية.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس، لكنه تراجع مرة أخرى الشهر التالي.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم الاثنين إلى حد كبير، بعد الأداء القوي لنظيراتها الأمريكية مستفيدة من أرباح إنفيديا الأسبوع الماضي.

وصعد سهم أدفانتست، التي تعد إنفيديا من بين عملائها، 1.4 بالمئة، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 بالمئة.

وقفز سهم شركة التأمين طوكيو مارين هولدنجز 3.7 بالمئة.

ومن بين الشركات ذات الثقل على المؤشر، تقدم سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.3 بالمئة، وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7 بالمئة.