جاء ذلك خلال اطلاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في الدولة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن لأول مرة في تاريخ الدولة، منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف، بعد إطلاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لبرنامج «نافس»، بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص.

وأضاف: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام".

وتابع: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم".

وأكد: "قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة".