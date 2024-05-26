وجاء الاتفاق خلال اجتماع في سول بين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وكلاهما سيحضران قمة ثلاثية غدا الإثنين إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن لي أبلغ كيشيدا بأنه يأمل في أن "تتعامل اليابان بشكل مناسب مع قضايا مثل تايوان"، وذلك بعد أيام فقط من إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضي الصين.