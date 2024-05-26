وبحسب الصحافة المحلية، فإن عدم كفاية المصافي اللازمة لمعالجة المنتجات النفطية، يعد أحد أبرز الدوافع لاستيراد البترول في نيجيريا البلد الإفريقي الغني بالبترول.

وفي بيان تلي باسمه خلال فعالية بعنوان: "الخطاب الاقتصادي الرائد" في لوغوس، المدينة التجارية للبلاد، قال شتيما، إن نيجيريا تنفق 25 مليار دولار سنويا لاستيراد النفط.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودها لصيانة وتطوير مصافي النفط التابعة لها، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأكد أنه بفضل الدعم الحكومي وجهود تطوير وصيانة المصافي، ستتوقف نيجيريا عن استيراد منتجات النفط "قريبا".

يُذكر أن نيجيريا وبالرغم من كونها أكبر بلد نفطي في إفريقيا، فإنها تستورد محروقاتها بشكل شبه كامل من الخارج، بسبب عدم كفاية مصافيها اللازمة لتكرير ومعالجة النفط المستخرج.