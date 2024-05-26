بحسب دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإن نمو الإنتاجية كان أسرع بخمس مرات تقريباً في أجزاء من الاقتصاد حيث كان انتشار الذكاء الاصطناعي أعلى منه في القطاعات الأقل تعرضاً.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن الشركة، قولها إنه في المملكة المتحدة، وهي واحدة من 15 دولة تغطيها الدراسة، كانت إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي تنمو بشكل أسرع بمقدار 3.6 مرة مقارنة بجميع قوائم الوظائف.

في المتوسط، كان أصحاب العمل في المملكة المتحدة على استعداد لدفع علاوة أجور بنسبة 14 بالمئة للوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي.

شهدت القطاعات القانونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات أعلى العلاوات.

كان الارتفاع في الإنتاجية في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي ــ مثل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية ــ أعلى بشكل هامشي في المملكة المتحدة من المتوسط العالمي.

ويشار إلى أنه منذ إطلاق ChatGPT في أواخر العام 2022، كان هناك الكثير من الجدل حول الآثار المترتبة على التوظيف في العصر الجديد للآلات الذكية، لكن شركة برايس ووترهاوس كوبرز قالت إن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير على سوق العمل لأكثر من عقد من الزمن.

كانت الوظائف المعلنة عن وظائف الذكاء الاصطناعي المتخصصة أعلى سبع مرات مما كانت عليه في عام 2012، مقارنة بمضاعفة جميع الوظائف الأخرى.

وجد مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي للعام 2024 الصادر عن الشركة أن الشركات تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي كحل لنقص العمال المتاحين.

وأضافت: "قد تكون هذه أخباراً جيدة لعديد من الدول التي تواجه تقلصاً في عدد السكان في سن العمل واحتياجات كبيرة من العمالة غير ملباة في عديد من القطاعات.. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في ضمان توفر العمالة للاقتصاد للوصول إلى إمكاناته الكاملة".

فقدان الوظائف

وقالت الدراسة إن حقيقة أن التوظيف في المهن المعرضة للذكاء الاصطناعي لا يزال ينمو تشير إلى أن وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يبشر بعصر من فقدان الوظائف.

توقعت إحدى الدراسات، التي أجراها معهد أبحاث السياسة العامة الذي ينتمي إلى يسار الوسط، أن ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة يمكن أن تختفي في المملكة المتحدة في "نهاية العالم" للوظائف خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال باريت كوبيليان، كبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في المملكة المتحدة:

تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إنشاء صناعات جديدة، وتحويل سوق العمل، وربما رفع معدلات نمو الإنتاجية.

فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فإننا لا نرى سوى قمة جبل الجليد.

في الوقت الحالي، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يتركز في عدد قليل من قطاعات الاقتصاد، ولكن بمجرد تحسن التكنولوجيا وانتشارها عبر قطاعات أخرى من الاقتصاد ، فإن الإمكانات المستقبلية يمكن أن تكون تحويلية.

القطاعات الاقتصادية

الخبير في تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، الدكتور أحمد بانافع، يحدد لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بعضاً من العوامل الرئيسية التي تدعم فكرة إمكانية زيادة الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد العالمي الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي (AI):

القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة، إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قصير مقارنة بالجهود البشرية. وتسمح هذه القدرة باتخاذ قرارات أكثر استنارة ودقة من خلال تحديد الأنماط والرؤى والتحسينات التي قد لا تكون واضحة للبشر.

تحسين عمليات التصنيع والإنتاج، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات التصنيع من خلال ضبط العمليات وتحديد أوجه القصور وتقليل الهدر والأخطاء. ويمكن للصيانة التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً تقليل فترات التوقف عن العمل. يسمح هذا كله للتصنيع بزيادة الإنتاج بنفس المدخلات أو أقل.

تعزيز كفاءات العمليات والأنظمة: يمكن لأتمتة المهام الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحسينات سير العمل أن تزيد بشكل كبير من الكفاءات التشغيلية عبر الصناعات، مما يؤدي إلى مكاسب في الإنتاجية.

اكتشاف أنماط وتنبؤات جديدة: تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى الأنماط والتحليلات التنبؤية العثور على رؤى وعلاقات وتنبؤات جديدة في البيانات التي قد يفوتها البشر. وهذا يمكن أن يكشف عن فرص جديدة لتحسين المنتجات والخدمات والعمليات.

تحسين جودة المنتج والخدمة: يمكن أن تعمل مراقبة وتحليلات الذكاء الاصطناعي على تعزيز مراقبة الجودة من خلال تحديد العيوب أو الحالات الشاذة أو مجالات التحسين في السلع والخدمات بسرعة قبل أن تؤثر المشكلات على العملاء.

تمكين نماذج أعمال جديدة: يفتح الذكاء الاصطناعي إمكانيات لنماذج أعمال مبتكرة تستفيد من قدراته - على سبيل المثال، نماذج الصيانة التنبؤية كخدمة للمعدات الصناعية.

ومع ذلك، يمكن أن يختلف تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية بناءً على القطاع، وكيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان بإمكان القوى العاملة البشرية العمل بفعالية جنباً إلى جنب مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفق بانافع، الذي يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة للاستثمار في تدريب القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات لتحقيق فوائد الإنتاجية للذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

التدريب على نماذج الـ AI

وفي سياق متصل، يتحدث أخصائي التطوير التكنولوجي، هشام الناطور، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن عامل التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوظيفها في عمليات الإنتاج.

ويشير إلى أن ثمة كثيراً من العوامل التي تساعد في تعلم الذكاء الاصطناعي، منها استمرار تطوير تقنيات تعليمية أفضل وأكثر فاعلية وجاذبية، مما تجعل من منصات التعلم الإلكتروني والتطبيقات أكثر تفاعلية، مشيراً إلى أن دمج تعلم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية الأساسية، يضمن المعرفة الجيدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرى أن تلك العوامل سوف تسهم في سد فجوة المهارات، وتوفير فرص عمل أفضل للعمال والعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة وخدمة الجمهور، وبما يدعم الإنتاجية في العمل بشكل أفضل، موضحاً أن التقديرات تشير إلى زيادة تعلم الذكاء الاصطناعي في الشركات والقطاعات العامة، وإدخالها في حياة المواطن اليومية والعمليات الإنتاجية.