وفقاً لصحيفة الاقتصاد اليومية، شهد استهلاك السلع نمواً مطرداً في أبريل، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع بنسبة 2.0 بالمئة على أساس سنوي. كما سجلت مبيعات السلع عالية الجودة نمواً متسارعاً، حيث زادت مبيعات التجزئة لمعدات الاتصالات والأدوات الرياضية والترفيهية بنسبة 13.3 بالمئة و12.7 بالمئة على التوالي.

واستمر تعافي قطاع الخدمات، حيث نما قطاع مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل، متجاوزاً بذلك نمو مبيعات تجارة التجزئة للسلع بفارق 4.9 نقطة مئوية في نفس الفترة.

وحافظ الاستهلاك عبر الإنترنت على وتيرة نموه السريعة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.41 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وسجلت مبيعات المناطق الريفية نمواً أسرع من المناطق الحضرية، حيث نمت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المناطق الريفية بنسبة 3.5 بالمئة في أبريل، متجاوزةً بذلك نمو المناطق الحضرية بفارق 1.4 نقطة مئوية.