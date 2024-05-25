وقالت يلين للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في شمال إيطاليا إن الخطة تحظى بدعم واسع النطاق و"لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" لإنجازها، وإن الخطة تحتاج لمصادقة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا.

وأضافت "تجب بلورة هذا داخل الاتحاد الأوروبي حتى يصبح اقتراحا يحظى بمصادقة التكتل، وهذا ما تؤيده دول كثيرة... إنه ليس أمرا مفروغا منه، لذلك لا أقول أنها صفقة اكتملت تماما".